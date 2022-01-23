Muhtarlardan Büyükşehir’in karla mücadelesine teşekkür

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şehir merkezinin yanı sıra 11 ilçe 711 mahallede gerçekleştirilen çalışmalardan muhtarlar da büyük memnuniyet duyuyor. Göksun’dan Afşin’e, Andırın’dan Pazarcık, Onikişubat ve Çağlayancerit’e kadar 11 ilçenin kırsal mahallelerindeki muhtarlar, Büyükşehir Belediyesi’ne karla mücadele çalışmaları için teşekkür ediyor. Göksun Yiricek Mahalle Muhtarı Hikmet Peltek, “Büyükşehir Belediye Başkanımıza karla mücadelesinden ve verdiği hizmetlerden dolayı mahallem adına çok teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Kapalı Yolumuz Kalmadı

Afşin Ağcaşar Mahallesi Muhtarı Değer Yazıcı, “Burada yol genişletme çalışmalarımız yapıldı. Karla mücadele ekiplerine ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza sonsuz teşekkürler” dedi. Andırın Kargaçayırı Mahalle Muhtarı Bekir Çam, “Köyümüzde Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Şu anda kapalı yolumuz yok. Gereken yerler tuzlandı. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Pazarcık Tilkiler Mahalle Muhtarı Rıza Özkaytan ise, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Kapalı yolumuz yok” dedi.

Ekipler Gece Gündüz Çalışıyor

Çalışmalarda büyük memnuniyet duyduğunu belirten Onikişubat Yolyanı Muhtarı Selahattin Sarı, “Büyükşehir Belediye Başkanım Hayrettin Güngör’e teşekkür ediyorum. Kar 1 metre ama her taraf açıldı” diye konuştu. Afşin Örenli Mahalle Muhtarı Şakir Yıldız, “Grup yollarımız açıldı. Canla başla çalışan ekibe teşekkür ediyorum” dedi. Çağlayancerit Kale Mahalle Muhtarı Mehmet Alıç ise, “Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Hayrettin Güngör ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Yollarımız gece gündüz açık tutuluyor” diye konuştu.