Muhtarlardan Mehmet Gürbüz’e tam destek

Elbistan merkez mahalle muhtarları ile bir araya gelen Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, şehirde yapılan çalışmaların bir grup tarafından görmezden gelinerek karalama kampanyası yürütülmeye çalışıldığını ancak, halkın çalışmaları yakinen takip ve takdir ettiğini söyledi.

KAHRAMANMARAŞ 27.06.2021, 13:17 27.06.2021, 13:35
Muhtarlardan Mehmet Gürbüz’e tam destek

Yaz aylarıyla birlikte Elbistan’ın her köşesi adeta şantiye alanına döndürülürken, bazı grupların çalışmaları görmezden gelerek karalama kampanyası ile algı yapmaya çalıştıklarını belirten Başkan Gürbüz, “Yineliyorum, Elbistan’ın heba edilecek bir kuruşu dahi yoktur. Ne kadar kötülemeye, algı yapmaya çalışsalar da biz şehrimizin menfaati doğrultusunda hareket etmeyi sürdüreceğiz” dedi.
Elbistan’ın merkez mahalle muhtarları ile bir araya gelen Başkan Gürbüz, merkez mahallelerin sorunlarını dinledi.


Muhtarlarla görüş alışverişinde bulunan Gürbüz, kent genelinde KASKİ ve ARMADAŞ tarafından önemli yatırım ve altyapı çalışmaları yapıldığına değinerek, çalışması tamamlanmayan yerlerde asfalt kaplamanın vatandaşın parasının heba edilmesi anlamına geldiğini, test ve son kontrolleri biten yerlerde ise onarım veya asfalt kaplaması yaparak sorunları giderdiklerini söyledi.
Planlamalar doğrultusunda çalışma yürütüldüğüne değinen Gürbüz, mahalle muhtarlarının da gereksiz bir şekilde baskı altına alınmaması gerektiğini söyledi.


Kentte milyonlarca lira tutarında yatırım yapıldığına değinen Gürbüz: “Kentimizde belediyemizle birlikte Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, KASKİ ve doğalgaz firması devasa yatırım ve hizmetlere imza atıyor. Elbistan şu anda geleceğe hazırlanıyor. Çalışmalar sürerken tabiki aksaklıklar olacaktır, sorunlar olacaktır. KASKİ altyapı ve içmeye suyu projesini tamamladığında şehrimizin en az 30 yıllık ihtiyacı giderilmiş olacaktır. Hakeza vatandaşlarımız doğalgazın kendilerine de ulaşması için sabırsızlıkla beklerken, diğer yandan yollar kazılıyor diye hizmetleri karalamaya çalışanlar var. Yol kazılmadan boru döşenir mi, doğalgaz gider mi. Boru döşemelerinden sonra bunun test süreci var, test süreci bitmeden yama veya asfalt kaplaması yapılmaz. Bunu herkes biliyor. Ama bazıları algı yapmak, çalışmaları karalamak için elinden geleni yapıyor.


Biz, bütün karalama kampanyalarına rağmen halkımızın bir kuruşunu heba etmemek için çalışmalarımızı planlı programlı bir şekilde sürdürmeye devam ediyoruz. Altyapı ve doğalgaz çalışmalarını da test süreci tamamlanan yolarımızın durumuna göre yer yer onarım yer yer de sıcak asfalt kaplaması yapıyoruz. Bu da vatandaşlarımız tarafından memnuniyetle karşılanmaktadır.
2020 yılı içerisinde başlayıp da yüzde 45’i tamamlanan ve bundan sonra da 2022 yılı sonu itibariyle tamamlanması planlanan hem kanalizasyon hem de içme suyu hatlarıyla ilgili önümüzdeki günlerde nerelerde hangi çalışmalar yapılacak onları sıralayacağım; Söğütlü Nehri’nin her iki yakasında, Ceyhan Nehri’nin sağ ve sol yakalarında, Pınarbaşı Caddesi’nde, Saraybosna Caddesi’nde, Aytaçlar Sokak’ta, PTT önünde, belediye önünde bulunan kavşakta, Ulu Camii, Ceyhan kenarında, Küçük Su Sokakta, Gariplik Caddesi’nde, Battal Köprüsü Kavşağı’nda, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nde, Girne Caddesi’nde, Doktor Hasan Bey Caddesi’nde, Battal Gazi Caddesi’nde, Fidan Sokak’ta, Emniyet Caddesi’nde, Tepebaşı Caddesi’nde, Karabağlar Caddesinde ve Battalgazi Mahallesi gibi toplamda 22 noktada KASKİ altyapı çalışması yürütecek. 
Bizler de bu çalışmalar tamamlandıktan sonra oraların asfaltlarını ihtiyaç halinde yama yapacağız ya da tamamen yenileyeceğiz. Vatandaşlarımızın bütçesini, imkanlarını ve kaynaklarını doğru yönetebilmek adına bu çalışmalar tamamlandıktan sonra asfalt çalışmalarını yapmayı daha doğru buluyoruz.
2019 yılında yapılan asfalt çalışmaları bugün KASKİ tarafından altyapı çalışmaları yapıldığı için kazılarak bozuluyor.
Bu senenin 10’uncu ayından itibaren KASKİ Elbistan’da çok yoğun trafiği ve kalabalığı olan caddelerde çalışmalar başlatacak. Kamuoyunda maalesef bir takım kaos ortamı oluşması için devlet kurumlarına olan güvenler zedelensin diye bir takım algı yürütmeye çalışan kişiler var. Elbistan’ın parası çok fazla değil. Biz bu parayı sokağa atar gibi kullanamayız. Doğru kullanmak zorundayız. Belediyenin altyapı çalışması bitmeyen yerlerde asfalt yapması demek 6 ay sonra oranın yeniden kazılması demektir. Eğer bu memleketi seviyorsanız, buradaki insanları seviyorsanız lütfen provokasyon yapmayın ve insanların gönlünü bulandırmayın. Muhtarlarımızı da kurumlarımızı da zan altında bırakmayın. 
Vatandaşlarımıza çağrımdır. Hoşgörünüze ve anlayışınıza ihtiyacımız var. Kurumlarımıza ve muhtarlarımıza karşı yürütülen kirli iftiralara lütfen kulak asmayın. Bu kişiler iyi niyetle konuşmuyor.” ifadelerini kulandı.
Başkan Gürbüz’le şehrin geleceğine yönelik görüş alışverişinde bulunan muhtarlar da, Elbistan Belediyesi’nin belli bir planlama doğrultusunda başarılı bir çalışma yürüttüğüne değinerek, şehrin çok önemli yatırımlara ev sahipliği yaptığını, dolayısı ile birilerinin kötülemeye çalıştığı yatırımların tamamlanmasının ardından özellikle yolardaki sorunların giderileceği ve kentin bambaşka bir görünüme kavuşturulacağını belirterek Belediye Başkanı Gürbüz’e destek oldular.

#Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz
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