Muhtarlarla istişare toplantısı yapıldı
Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, Belediye Meclis Üyeleri ve Andırın Mahalle Muhtarları ile birlikte 2022 Yılı Mahalle Muhtarları Değerlendirme ve Yatırım İzleme Toplantısı gerçekleştirdi.
KAHRAMANMARAŞ 18.01.2022, 11:05 18.01.2022, 12:54
Toplantı, Belediye Meclis Toplantı salonunda Covid -19 önlemleri alınarak gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Ahmet Doğan, Toplantıda Muhtarların mahalleri ile ilgili sorun ve taleplerini dinledi.
Belediye Başkanı Ahmet Doğan, koordinasyonu gerektiren konuları Birim Müdürlerinin not aldığı ve eylem planına dönüştürülmesi için iş takip programında takip edilerek sorunların ivedi şekilde çözüme kavuşturulması için çalışmalara başlanması hususunda değerlendirilmesinin talimatını verdi.
Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan'ın, Mahalle Muhtarlarına çeşitli hediye takdimlerinin ardından, Toplantı belediye tarafından bir Otelde Muhtarlar adına düzenlenen yemekle sona erdi.
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