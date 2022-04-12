İslam kültüründe mukabele geleneğini Hazreti Muhammed'den bugüne kadar kesintisiz devam ediyor.

Her ramazan olduğu gibi bu ramazan ayında da camilerde mukabele geleneği yaşatılıyor

Özellikle tarihi ulu camide mukabeleden dolayı yoğunluk yaşanıyor.

"Toplu yerlerde yüksek sesle hatim okunurken bilenlerin gözleriyle Kur'an'ı takip etmesi, bilmeyenlerin dinlemesi" anlamına gelen mukabeleler, her yaştan vatandaştan ilgi görüyor.

Ulu camide sabah namazında önce öğle ve ikindi namazlarının ardından, hafız öğrenciler tarafından mukabele okunuyor.

Ulu camii imam hatibi …. , vatandaşların sevinçle ve huzurla mukabelelere katıldığını ifade etti.