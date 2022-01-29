Murat İldeniz, güven tazeledi
2003-2004 yılında gayrimenkul ve emlak sektörünün sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla kurulan ve bugün itibariyle yaklaşık 300’e yakın üyeye kavuşan Kahramanmaraş emlak müşavirleri derneğinin kongresinde, 2013 yılından bu yana görevi başarı ile yürüten Murat İldeniz, bir kere daha üyelerinin tercih ve teveccühüne kazanarak güven tazeledi.
KAHRAMANMARAŞ 29.01.2022, 13:04 29.01.2022, 17:32
Esnaf ve sanatkârlar odaları birliği toplantı salonunda gerçekleştirilen genel kurula üyeler eksiksiz katılarak tek aday olarak liste veren mevcut başkan Murat İldeniz güven tazeledi.
Başkan İldeniz Aksu Haber’e yaptığı açıklamada tüm meslektaşlarına teşekkür ederek Kahramanmaraş için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.
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