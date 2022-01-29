Esnaf ve sanatkârlar odaları birliği toplantı salonunda gerçekleştirilen genel kurula üyeler eksiksiz katılarak tek aday olarak liste veren mevcut başkan Murat İldeniz güven tazeledi.

Başkan İldeniz Aksu Haber’e yaptığı açıklamada tüm meslektaşlarına teşekkür ederek Kahramanmaraş için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.