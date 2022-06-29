Murat Yarım “Arzu” kitabını çıkarttı

Romanda Eski Maraş Mebuslarından Tahsin Beyin Yanına Verilen “Arzu” Ninenin Gerçek Yaşam Hikâyesi Anlatılıyor.

Hikâyenin yazılmasının Dört Yıl Sürdüğünü İfade Eden Yazar Murat Yarım İkinci Bölüm Olan Talat’ın İse Çalışmalarının Devam Ettiğini En Kısa Zamanda Okurlarla Buluşacağının Altını Çizdi.