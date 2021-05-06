Muratçakıroğlu mahallesinde içme suyu çalışmaları devam ediyor

Kahramanmaraş’ın içme suyu sorunlarını bir bir çözüme kavuşturan KASKİ Genel Müdürlüğü, Murat Çakıroğlu Mahallesinde başlattığı 4.800 metre isale hattı, 1 adet depo yapım çalışmalarını sonuçlandırıp mahalle halkının kesintisiz ve sağlıklı su ihtiyacını karşılamış olacaktır.​