MÜSİAD Başkanı Kervancıoğlu'ndan Ünal’a ziyaret!

Ramazan ayında Kahramanmaraş’ın dört bir yanında Müsiad olarak yaptığı sosyal yardımların yanı sıra Kervanhanda Şehit ve Gazi aileleri başta olmak üzere verdiği iftar yemekleriyle Kahramanmaraşlıların beğenisini kazanan Başkan Sami Kervancıoğlu Ankara’da Mahir Ünal’ı ziyaret etti.

Kahramanmaraş’a hizmet ve yatırımların gelmesinde son on yılda büyük emeği olan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Medya Tanıtım Başkanı Mahir Ünal’ı Genel Merkezde ziyaret eden Kervancıoğlu, ziyaretin anısına Maraş oyma işi cehiz sandığı takdim etti.