MÜSİAD'dan Ağustos ayı üye istişare ve bilgilendirme toplantısı!

Toplantıda MÜSİAD üyeleri güncel konular üzerinden istişareler yaparak, çeşitli kuruluşlar da yer alan üyeler fikir ve düşüncelerini bu toplantıda anlattı.

Toplantıda Eximbank Kahramanmaraş şube müdürü Mehmet yalçın tarafından MÜSİAD üyelerine, bankanın sanayici ve iş adamlarına sağlanan kolaylıkları anlattı

Toplantıya katılım sağlayan SGK İl Müdürü Harun Akbalaban’da, MÜSİAD yönetimine ve üyelerine yapılandırma fırsatı ile ilgili bilgi verdi.