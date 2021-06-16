MÜSİAD'dan Başkan Güngör’e ziyaret
MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ü makamında ziyaret ederek kent ve iş adamları hakkında görüş alışverişinde bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 16.06.2021, 13:21 16.06.2021, 20:00
MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi ve yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ü makamında ziyaret ederek kent ve iş adamları hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Kentin iş dünyası bakımından geleceğinin masaya yatırıldığı toplantıda gelecekte neler yapılabileceği ve atılacak adımlar konuşuldu.
Toplantı sonunda MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı serdar Salih Çiçekçi tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e hediye takdim edildi.
Burada bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör MÜSİAD’ın kentin gelişimi açısından çok önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.
MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı serdar Salih Çiçekçi ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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