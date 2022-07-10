MÜSİAD “Geleneksel Bayramlaşma Töreni” gerçekleştirildi!

Sohbet ortamında geçen bayramlaşma merasiminde MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, AK Parti İl Koordinatörü Ömer Oruç Bilal Debgici Genç MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Harun Kılıç, Yönetim Kurulu Üyeleri Katıldı.

Programın ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir bayram ziyaretleri kapsamında MÜSİAD ailesi ile bir araya geldiklerini söyledi.

AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ise MÜSİAD ailesinin ve Kahramanmaraş halkının bayramını kutladı.

Çiçekçi, “üyelerimize ve misafirlerimize katılımlarından dolayı teşekkür ederken herkesin kurban bayramını kutluyorum.” ifadelerini kullandı.