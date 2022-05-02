MÜSİAD “Geleneksel Bayramlaşma Töreni” gerçekleştirildi!

Sohbet ortamında geçen bayramlaşma merasiminde Müsiad Kahramanmaraş Şube Başkanı serdar Salih çiçekçi, ak parti Dulkadiroğlu ilçe başkanı şahin Avşaroğlu, genç müsiad Kahramanmaraş Şube Başkanı Harun Kılıç, Yönetim Kurulu üyeleri ve üyeler katıldı.

Programın ardından açıklamalarda bulunan çiçekçi, “üyelerimize ve misafirlerimize katılımlarından dolayı teşekkür ederken herkesin Ramazan Bayramı’nı da kutluyorum.” İfadelerini kullandı.