MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Contınent Oteli ziyaret etti!
Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kahramanmaraş’a gelen Müsiad Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Continent Oteli ziyaret etti.
KAHRAMANMARAŞ 06.04.2021, 10:32 06.04.2021, 18:45
Genel Başkan Kaan ve beraberindekileri Continent Otel Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Akkoyun karşılarken burada Kahramanmaraş ekonomisine dair istişarelerde bulunuldu.
Ziyaret sonrası Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Continent Otel Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Akkoyun Kahramanmaraş’ın ekonomideki yerine dikkat çekerek Kahramanmaraş için ellerinden gelen her türlü çabayı sarf ettiklerini söyledi.
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