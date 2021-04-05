MUSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan 'dan bir dizi ziyaretler!
Bir dizi ziyaretler için Kahramanmaraş’a gelen MUSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan Kahramanmaraş şubesinin yeni yönetimiyle birlikte Kahramanmaraş valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.
Bir dizi ziyaretler için Kahramanmaraş’a gelen MUSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan Kahramanmaraş şubesinin yeni yönetimiyle birlikte ziyaretler de bulundu
Ziyaretler kapsamında ilk olarak Kahramanmaraş valiliğini ziyafet eden Genel Başkan Kaan ve beraberindekiler sonrasında Büyükşehir Belediye Başkan Hayrettin Güngör’ü ziyaret ettiler.
Ziyareti Değerlendiren Genel Başkan Kaan Kahramanmaraş ekonomisi için büyük şehir belediyesi ile istişareler yaptıklarını söyleyen genel başkan kaan İstiklal madalyasının verilisinin 96. Yıl dönümünü de kutladıklarını dile getirdi.
Büyükşehir Belediye Başkan Hayrettin Güngör ise ziyaretlerinden dolayı Genel Başkan Kaan ve ekibine teşekkür ederek İstiklal madalyasının verilisinin 96. Yıl donumu dolayısıyla aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu.
Ziyaretler kapsamında Genel başkan Kaan ve beraberindekiler daha sonra İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlunu ziyaret ederek burada bir sure sohbet ettiler.
|İmsak
|04:42
|Güneş
|06:05
|Öğle
|12:40
|İkindi
|16:15
|Akşam
|19:05
|Yatsı
|20:23
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|30
|64
|2. Galatasaray
|31
|61
|3. Fenerbahçe
|30
|59
|4. Trabzonspor
|31
|56
|5. Alanyaspor
|31
|49
|6. Hatayspor
|30
|49
|7. Gaziantep FK
|30
|47
|8. Karagümrük
|31
|45
|9. Sivasspor
|30
|41
|10. Göztepe
|31
|40
|11. Konyaspor
|30
|39
|12. Antalyaspor
|31
|39
|13. Rizespor
|30
|35
|14. Kasımpaşa
|31
|34
|15. Başakşehir
|31
|33
|16. Malatyaspor
|30
|32
|17. Ankaragücü
|30
|32
|18. Kayserispor
|30
|32
|19. Gençlerbirliği
|30
|30
|20. Erzurumspor
|31
|27
|21. Denizlispor
|29
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|28
|57
|2. Samsunspor
|28
|54
|3. Adana Demirspor
|28
|52
|4. Altınordu
|28
|52
|5. Altay
|27
|50
|6. İstanbulspor
|28
|48
|7. Ankara Keçiörengücü
|28
|46
|8. Tuzlaspor
|28
|41
|9. Bursaspor
|27
|40
|10. Bandırmaspor
|28
|38
|11. Ümraniye
|28
|38
|12. Boluspor
|28
|32
|13. Balıkesirspor
|28
|32
|14. Adanaspor
|28
|31
|15. Menemenspor
|28
|29
|16. Akhisar Bld.Spor
|28
|25
|17. Ankaraspor
|28
|19
|18. Eskişehirspor
|28
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|31
|74
|2. M. United
|30
|60
|3. Leicester City
|30
|56
|4. Chelsea
|30
|51
|5. Tottenham
|30
|49
|6. Liverpool
|30
|49
|7. West Ham
|29
|49
|8. Everton
|28
|46
|9. Aston Villa
|29
|44
|10. Arsenal
|30
|42
|11. Leeds United
|30
|42
|12. Crystal Palace
|29
|37
|13. Southampton
|30
|36
|14. Wolverhampton
|29
|35
|15. Burnley
|30
|33
|16. Brighton
|30
|32
|17. Newcastle
|30
|29
|18. Fulham
|31
|26
|19. West Bromwich
|30
|21
|20. Sheffield United
|30
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|29
|66
|2. Real Madrid
|29
|63
|3. Barcelona
|28
|62
|4. Sevilla
|29
|58
|5. Real Betis
|29
|46
|6. Villarreal
|29
|46
|7. Real Sociedad
|28
|45
|8. Celta de Vigo
|29
|37
|9. Granada
|29
|36
|10. Athletic Bilbao
|28
|35
|11. Levante
|29
|35
|12. Valencia
|29
|33
|13. Cádiz
|29
|32
|14. Osasuna
|29
|31
|15. Getafe
|29
|30
|16. Real Valladolid
|28
|27
|17. Elche
|29
|26
|18. Huesca
|29
|24
|19. Eibar
|29
|23
|20. Deportivo Alaves
|29
|23