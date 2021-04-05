MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'dan ziyaret!
MÜSİAD 4. Genel Kurul İçin Kahramanmaraş’a gelen MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Kahramanmaraş’ta bir dizi ziyaretlerde bulundu.
Akdenizin İncisi Kahramanmaraş’ın Doğa Harikası Başkonuş Yaylasını gezen Başkan Kaan Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz’dan yayla hakkında bilgiler aldı.
Kahramanmaraş’ta turizmin kalbi olan Başkonuş yaylasında yapılan çalışmaları aktaran Serhan Erdoğanyılmaz heyetle birlikte yayla alanını gezdi.
Ziyarete MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD Yerel Üst Kurul Başkanı Ahmet Şekerli, MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Buluntu, MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi, MÜSİAD Başkanlığını Devreden Kahramanmaraş’ın Başarılı İş İnsanlarından Sami Kervancıoğlu ve MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.
Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Başkonuş Yaylası Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz teşiflerinden dolayı Başkan Kaan’a teşekkürlerini iletti.
MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ise yaptığı açıklamada doğa harikası Başkonuş yaylasını gezmek bizleri onurlandırdı ifadelerini kullandı.
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