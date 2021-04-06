MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, iş adamlarını ziyaret etti!

Bir süre önce kente MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesi 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı için gelen Kaan, derneğin yönetim kurulu üyeleriyle kent genelinde faaliyet gösteren iş insanlarını ziyaret ederek onların faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.

Bu kapsamda ilk olarak Dokuboy Tekstil’de yönetim kurulu üyesi Bünyamin Dokumacıyı ziyaret ederek fabrika içerisinde incelemelerde bulundu.

Genel Başkan Kaan ve beraberindekiler daha sonra Hascevher Metal’de Hacı Hüseyin Dinçer’i ziyaret ederek burada ihracat hakkında bilgiler aldı.

Ziyaretlerin devamında ise Kırteks Metal’de Ökkeş Kır’ı ziyaret ederek burada üretim hakkında fabrikada incelemelerde bulundu.

Genel Başkan Kaan son olarak Koton Mensucat’ta Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu’yu ziyaret ederek yeni yatırımlar hakkında bilgiler aldı.

Bu kapsamda ilk olarak

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