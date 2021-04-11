MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan iş dünyasıyla bir araya geldi!
MÜSİAD 4. genel kurulu için Kahramanmaraş’a gelen MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan kentte iş dünyasıyla bir araya geldi.
KAHRAMANMARAŞ 11.04.2021, 13:00 11.04.2021, 14:22
Kahramanmaraş’ta sanayi alanında önemli yere sahip olan firmaları ziyaret eden Başkan Kaan firma yetkililerinden sektör hakkında bilgiler aldı.
Kahramanmaraş’ın sanayi sektörüne katma değer sağlayan Koton Mensucatı’da ziyaret eden heyet Koton Mensucat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu’dan fabrika hakkında bilgi alışverişinde bulundu.
Ziyaretler sonrası Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan “her geçen gün Kahramanmaraş’ta değişimler artıyor firmalarımız büyüyor” ifadelerini kullandı.
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