Müsiad Genel Başkanı Abdurrahman Kaan Kahramanmaraş'ta
Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kahramanmaraş’a gelen Müsiad Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ve beraberindekiler ilk olarak Yedikuyular kayak merkezinde yapımı tamamlanan bungalov evleri gezerek alanda yetkililerden bilgiler aldılar.
Genel başkan Kaan ve beraberindekiler Müsiad üyelerini iş yerlerinde ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler aldı.
Gerçekleştirilen programda Genel Başkan Kaan’ın yanı sıra Müsiad Yerel Üst Kurulu Başkanı Ahmet Şekerli Müsiad tekstilde Yenilik Yönetimi veTasarım Komitesi Başkanı Mustafa Buluntu Müsiad Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekci ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı.
Müsiad Genel Başkanı Abdurrahman Kaan Aksu Haber’e yaptığı Kahramanmaraş’ta olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.
Müsiad Yerel Üst Kurulu Başkanı Ahmet Şekerli yerel yönetimlerin çalışmaları hakkında bilgiler aldıklarını söyledi.
Müsiad tekstilde Yenilik Yönetimi Ve Tasarım Komitesi Başkanı Mustafa Buluntu şehirlerin nabzını bizzat yerine görerek ve inceleyerek tuttuklarını söyledi.
Müsiad Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekci ise Genel Başkan Kaan’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
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