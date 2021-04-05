Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kahramanmaraş’a gelen MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan KMTSO’yu ziyaret etti.

Genel Başkan Kaan ve beraberindekileri KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu karşılarken burada Kahramanmaraş ekonomisine dair istişarelerde bulunuldu.

Ziyaret sonrası Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan Kahramanmaraş’ın ekonosindeki yerine dikkat çekerek birlikte güzel projelerle kalkınmayı güçlendireceklerini söyledi.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Genel Başkan Kaan ve beraberindekilere teşekkür etti.