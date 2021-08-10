MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ülke ekonomisini değerlendirdi

Kovid-19 krizi ilk etapta kamu sağlığını tehdit eden bir küresel meydan okuma olarak ortaya çıkmış olsa da; gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki yaşam biçimlerini, siyasi ve ekonomik düzenleri, toplumların sosyalleşme ve mobilite eğilimlerini derinden sarstı.

1 Temmuz'dan itibaren başlayan kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ülke ekonomisindeki son durumu Aksu Haber’e özel değerlendirdi.