MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekci, Gündem programına konuk oldu
MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekci Aksu Tv Ekranlarında Asilhan Yılmaz’ın sunumuyla gündem programının konuğu oldu.
KAHRAMANMARAŞ 03.02.2022, 12:21 03.02.2022, 13:16
Başkan Çiçekci MÜSİAD’ın kent genelindeki çalışmalarına dikkat çekti.
Başkan Çiçekci son olarak ülke ve Kahramanmaraş ekonomisine değinerek aralık ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.
Namaz Vakti 03 Şubat 2022
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