MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanlığından Başkan Şekerli’ye ziyaret!

Müstakil Sanayici ve iş Adamları Derneği (MÜSİAD) Kahramanmaraş Şube Başkanı Sami Kervancıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri MÜSİAD Yerel Üst Kurulu Başkanı Ahmet Şekerli’yi makamında ziyaret ettiler.

Kervancıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri Yerel Üst Kurulu Başkanı Ahmet Şekerliyle, bir süre sohbet etti.

Daha sonra Kervancıoğlu, başkan şekerliye MÜSİAD Kahramanmaraş şubesinin 2020 yılı faaliyet raporunu anlatan bir dosya verdi.





Başkan Şekerli, Bu gibi ziyaretleri önemsediklerini ifade ederek. İş dünyası adına yapılabilecek faaliyetler hakkında MÜSİAD Kahramanmaraş şubesine bilgi verdiklerini söyledi.



MÜSİAD Yerel Üst Kurulu Başkanı Ahmet Şekerli konuşmasına şöyle devam etti;



“MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesinin 2020 yılında yaptıkları faaliyetleri kendilerinden dinledik. 2021 yılı içerisindeki projelerde ve Bizim kendilerinden istediklerimizi MÜSİAD Kahramanmaraş şube başkanı Sami Kervancıoğlu’na ve yönetim kurulu üyelerine anlattık. Çok teşekkür ederim böyle bir ziyaret bizim için de önemli, önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş’ta yapabileceğimiz iş dünyası adına yapabileceğimiz faaliyetleri kendilerine biz burada aktarmış olduk. Her ne kadar kendi şehrimizle kendi oluşturmuş olduğumuz kendi camiamıza beraber hareket etsek te genel merkez faaliyetleri bu konuda çok önemli, biz burada birçok projeyi hazırlıyoruz, bizim hazırladığımız enerjide hangi projenin yerelde karşılığını bulmasını bekliyoruz. Bu ziyaretleri bu sebepten dolayı önemsiyoruz çok teşekkür ederim” dedi.

Genç MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Fatih Aygün, ziyaret hakkında şunları söyledi.

“Bugün genel merkezimizi ziyaret ettik. Genel başkanımız Abdurrahman Kaan Bey'e 2020 yılı sunumlarımızı yaptık. Daha sonra kıymetli genel başkan yardımcımız Kahramanmaraş’ımızın medarı iftarı Ahmet şekerli başkanımızla bir araya geldik. Başkanımız Ahmet şekerliden 2021 yılına ilişkin detaylı bilgilendirme aldık. Ben Genel Başkanımıza ve üst kurulu başkanımız Sayın Ahmet Şekerliye misafirperverliği için çok teşekkür ediyorum” dedi. Haber: Gökhan ÇALI



