MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesi İşletmeler ile öğrencileri buluşturuyor

Bu kapsamda kentte görev yapan Meslekî ve Teknik Anadolu Liseleri ve Meslekî Eğitim Merkezi müdürleri, vali Ömer Faruk coşkun, Türkoğlu belediye başkanı Osman okumuş, MÜSİAD Kahramanmaraş şube başkanı serdar Salih çiçek ve il milli eğitim müdürü Yusuf kahraman Saf Group işletmesini ziyaret etti.

Fabrikalarda yapılan çalışmaları yerinde görme fırsatı bulan heyet, hayata geçirilecek proje ile alakalı görüş alışverişinde bulundu.

Program sonunda Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Serdar Salih Çiçek, projenin Kahramanmaraş’a büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş ise kaliteli eleman yetiştirmek için önemli proje olduğuna dikkat çekti.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman’da hem iş verinin hem de öğrencilerin sıkıntısını azaltmak istediklerini ifade etti.