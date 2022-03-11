MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesi Üye Toplantısı gerçekleştirdi!

Üye toplantısının özel konuğu Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu oldu.





Toplantıda gündem de olan konular ele alınarak üyelerin fikir ve düşünceleri alındı.



Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu da toplantı da bir konuşma yaptı.





Müsiad Kahramanmaraş Başkanı Serdar Salih Çiçekçi de programa katılanlara teşekkür etti.