MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesi’nde bayrak değişimi!
Genç MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Yılmaz’ın katıldığı 4. Genç MÜSİAD Genel Kurulda mevcut Genç MÜSİAD Başkanı Samet Beşen, görevi Harun Kılıç’a devretti.
KAHRAMANMARAŞ 19.03.2022, 17:10 19.03.2022, 20:05
Burada açıklamalarda bulunan Genç MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Yılmaz, genel kurulun hayırlara vesile olmasını diledi.
Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal’da, yeni başkan Harun Kılıç’a görevinde başarılar diledi.
TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç İse, “ülkemizin kalkınmasında gençlerimize çok iş düşüyor” dedi.
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