MÜSİAD Kahramanmaraş Şubesinden, Başkan Güngör’e ziyaret!
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kahramanmaraş Şubesi Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ü ziyaret etti.
Kahramanmaraş'ın ünlü lezzetlerinden Maraş fıstık ezmesi, Büyükşehir Belediyesi'nin başvurusu üzerine Türk Patent ve Marka Kurumu'nca tescillenmişti. Bunu üzerine Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Sami Kervancıoğlu başka Güngör’e özel hazırlanan Büyükşehir Belediyesinin logosunun yer aldığı fıstık ezmesini hediye etti.
Ziyarette MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Yönetim üyeleri de hazır bulundu.
MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Sami Kervancıoğlu, MÜSİAD olarak Hayrettin Güngör başkanımızın her zaman yanındayız dedi.
Büyükşehir Belediyesinin tescillendirme çalışmalarına değinen Başkan Güngör, ziyaretten dolayı Başkan Kervancıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyerlerine teşekkür etti.
Başkan Güngör de MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Yönetim Kurulu üyelerine çeşitli hediyeler verdi.
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