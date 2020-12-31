MÜSİAD'tan AK Parti’ye hayırlı olsun ziyareti!
MÜSİAD Yerel Üst Kurul Başkanı Ahmet Şekerli, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 31.12.2020, 18:24 31.12.2020, 20:04
Ziyarette Başkan şekerli ve MÜSİAD Kahramanmaraş İl Yönetimi, Başkan Görgel'le Kahramanmaraş için neler yapılabilir konuşuldu.
Burada açıklamalarda bulunan MÜSİAD Yerel Üst Kurul Başkanı Ahmet Şekerli, MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Buluntu, MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Sami Kervancıoğlu, MÜSİAD Şube Başkanvekili Cüneyt Beyit, GENÇ MÜSİAD Kahramanmaraş Şube Başkanı Fatih Aygün, Şube Müdürü Ömer Faruk Kenger yönetim kurulu üyeleri, Başkan Görgel ve AK Parti İl Başkan Yardımcısı Enver Kılınç’la Kahramanmaraş için neler yapılabilir konuşuldu.
AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat görgel'de ziyaretten dolayı MÜSİAD Yönetimine teşekkür etti.
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