MÜSİAD’dan Başkan Kuybu’ya hayırlı olsun ziyareti!
MÜSİAD Kahramanmaraş şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi ve yönetimi geçtiğimiz günlerde başkanlık seçimlerinde güven tazeleyen Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
KAHRAMANMARAŞ 17.05.2022, 17:21 17.05.2022, 17:27
Ziyarette Kahramanmaraş’ın Ekonomisi ele alınarak birlik ve beraberlik mesajı verildi.
Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi, Başkan Ahmet Kuybu’ya günün anısına Zimen defterini hediye etti.
Namaz Vakti 17 Mayıs 2022
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