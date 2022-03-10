MÜSİAD’dan havalimanına ziyaret

Kurum ziyaretlerine dur durak bilmeden devam eden Kahramanmaraş MÜSİAD yönetimi, bu kez Havalimanı Müdürü Durmuş Ali Kaya’yı ziyaret etti. Hoş sohbetler ortamında gerçekleşen ziyarette Müdür Kaya, misafirlerine kurumu gezdirerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Ziyarette, Havalimanına uçak inişlerinde sorun yaşanmasına neden olan GPRS cihazıyla ilgili konuşan Kaya, “Hava muhalefeti ve GPRS sinyal kayıplarından oluşan sefer iptallerini maksimum ölçüde telafi edecek cihaz kurulumu için, Genel Müdürlüğümüzce görevlendirilen teknik ekip incelemelerini bitirdi. Uygun alan ve teçhizatın tespiti için çalışmalar devam ediyor” dedi.

“GEREKLİ CİHAZLARIN KURULMASIYLA SEFER İPTALLERİNİN ÖNÜNE GEÇİLECEK”

MÜSİAD Şube Başkanı Çiçekçi ise ziyarette çalışmalar hakkındaki bilgileri anlık takip ettiklerini belirtti. Çiçekçi: “Teknik ekip şehrimize geldiğinde tanışma fırsatı bulduk. Kendileri ile bu çalışmanın şehrimize olan faydasını anlattık, daha da özenle çalışmalarını rica ettik. Alandaki işlerini bitirdiklerini öğrendiğimizde ise Havalimanımız için üstün gayret ve mücadele veren kıymetli Müdürümüzü ziyaret edip netice hakkında bilgi almak istedik, görüyoruz ki bu süreci siyasilerimiz, iş dünyamız, ilgili kurum ve belediyelerimiz bizler gibi sahiplenmiş çözümü noktasında var gücüyle çalışmalara destek olmaktadır. Süreç devam ediyor, bu cihazın kurulumuyla sefer iptallerinin önüne geçilecek ve pistimizin uzatılması ile de yurtdışı dâhil uçuş sayıları artacağına ve ekonomimize birçok alanda önemli katkı sağlayacağına inanmaktayız.”

“TÜM ŞEHİR BU SORUNU ÇÖZMEK İÇİN SEFERBER OLDUK”

Sürecin sıkı takipçisi olduklarını ve netice alana kadar takip edeceklerini ifade eden Çiçekçi, “Tüm şehir bir olup bu sorunu çözmek için seferber olduk ve Allah’ın izniyle şehrimize yakışan ihtiyaçlarımızı karşılayan terminal binamızı etkin olarak kullanıp ulaşımımızı daha iyi seviyelere çıkartacağız” şeklinde konuştu.