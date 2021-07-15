MÜSİAD’tan “15 Temmuz darbe girişimi” adlı resim sergisi!

Açılışa Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Onkişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel Ve Kent Protokolü Katılım Sağladı.

Bir Konuşma Gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör 15 Temmuz’un Önemine Vurgu Yaptı.

Burada Aksu Haber’e Açıklamalarda Bulunan Müsiad Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi Resim Serginin 55 Eserden Oluştuğuna Dikkat Çekerek Tüm Kahramanmaraş Halkını Davet Etti.