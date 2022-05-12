Müslüman kadının tarihi sempozyumu düzenlendi!
KSÜ siyer-i nebi araştırmaları uygulama ve araştırma merkezi tarafından Müslüman kadının tarihi sempozyumu düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 12.05.2022, 16:40 12.05.2022, 16:53
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Nahide Bozkurt kutsal metinler ve müslümanların kadın algısı üzerine konuşma gerçekleştirdi.
Program sonunda Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can üniversite olarak önemli bir sempozyuma ev sahipliği yaptıklarına dikkat çekti.
Namaz Vakti 12 Mayıs 2022
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