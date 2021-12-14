Mustafa Çiçek, adaylığını açıkladı!
Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odalarında seçim heyecanı başladı. Ocak ayında start alacak olan kongreler öncesi başkan adayları da tek tek belli oluyor.
KAHRAMANMARAŞ 14.12.2021, 15:02 14.12.2021, 15:06
Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odalarında seçim heyecanı başladı. Ocak ayında start alacak olan kongreler öncesi başkan adayları da tek tek belli oluyor.
Bu kapsamda 11 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirilecek Terziler ve Konfeksiyoncular Odası’nın Genel Kurulu öncesi Mustafa Çiçek, başkanlığa aday olduğunu açıkladı.
Hem Yönetim Kurulunu tanıtmak hem de projelerini anlatmak üzere restaurantta meslektaşları ve basın mensuplarıyla akşam yemeğinde bir araya gelen Çiçek şunları söyledi.“projelerimizi gerçekleştirmek için canla başla mücadele edeceğiz ve çalışacağız.”
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