Mustafa Çiftçi son yolculuğuna uğurlandı!
Ünlü Stratejist Abdullah Çiftçi’nin babası Mustafa Çiftçi hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 27.10.2021, 12:31 27.10.2021, 14:02
Mustafa Çiftçi için hartlap mahallesinde cenaze töreni düzenlendi.
89 yaşındaki merhum Mustafa Çiftçi kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin ve yakınlarının omzunda dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.
Cenazeye Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mehmet Akif Kahveci, İYİ Parti Kahramanmaraş Kurucu İl Başkanı Dr. Faruk Atlı, Geçmiş dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Aksu TV Genel Müdürü Cüneyt Beyit, Aksu TV Genel Müdür Yardımcısı Erol Öner, ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.
Bizlerde Aksu TV ailesi olarak merhum Mustafa Çiftçi’ye Allah’tan rahmet kederli ailesine başsağlığı diliyoruz.
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