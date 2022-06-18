Mustafa Okumuş’a saygı programı düzenlendi

Necip fazıl Kısakürek kültür merkezinde düzenlenen panelde araştırmacı yazarlar ramazan avcı ve serdar yakar ile yazar İbrahim gülsu, okumuş’un karakterini ve eserlerini anlattı.

Panele onikişubat belediye başkanı Hanefi mahçiçek, türkoğlu belediye başkanı osman okumuş ile edebiyat severler katıldı.

Programın ardından açıklamalarda bulunan yazar ve final eğitim kurumları kurucu yöneticisi İbrahim gülsu, “yaşayan bir değeri, huzurunda anmaya çalışarak şehirde bir ilki gerçekleştirdik.” dedi.

türkoğlu belediye başkanı Osman okumuş ise “aslında Mustafa okumuş amcam gibi çok örnek alınması gereken insan var yurdumuzda onların örnek alınması lazım.” Diye konuştu.

onikişubat belediye başkanı Hanefi mahçiçek de “saygı niteliği taşıyan bu etkinliğin çok güzel olduğu düşünüyorum ve böylesi etkinlerin devam etmesini ümit ediyorum.” İfadeleri kullandı.