Mustafa Öz, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi!
Kahramanmaraş Kuyumcular Odasının 5. Olağan Genel Kurulundan Mustafa Öz, güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi!
KAHRAMANMARAŞ 03.01.2022, 15:38 03.01.2022, 16:12
Türkiye’de altın üretiminde İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer alan Kahramanmaraş’ta başkanlık seçimi heyecanı yaşandı.
Kahramanmaraş Kuyumcular Odasının 5. Olağan Genel Kurulundan Mevcut Başkan Mustafa Öz, Güven Tazeleyerek Yeniden Başkan Seçildi.
Kuyumcu Esnafının Büyük Oranda Oyunu Alan Başkan Öz, Yapılan Genel Kurulun Detayları Aksu Haber’e Anlattı.
3 adayın yarıştığı seçimde 324 oy alarak rakiplerinin geride bırakan Mustafa Öz, güven tazeleyerek 5. Dönemin başkanı oldu.
Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, 5. Dönemde yapacağı projeleri Aksu Haber’e anlattı.
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