Mustafa Tatçı ile Söyleşi Etkinliği düzenlenecek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri devam ediyor. Ayın sonuna kadar birbirinden renkli etkinliklerle sanatseverleri buluşturacak takvim kapsamında usta yazar Mustafa Tatçı ile söyleşi düzenlenecek. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde 8 Aralık Çarşamba günü saat 18.30’da gerçekleştirilecek etkinlik, Yunus Emre konuşulacak. Kültür Spor ve Turizm Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, tüm vatandaşların programa davet edildiği bildirildi.