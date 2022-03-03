Müşterek Dergisi’nin Yeni Sayısı Çıktı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Müşterek Dergisi yeni sayısıyla okuyucularıyla buluştu. Tüm süreçleri Büyükşehir Belediyesi tarafından koordine edilen derginin dördüncü sayısı yayımlandı. Türkçe ve Arapça yayımlanan Müşterek Dergisi yeni sayısında Sezai Karakoç, Osmanlı Devleti’nde önemli görevlerde bulunmuş ve Suriye’deki bağımsızlık devriminin önemli liderlerinden birisi olan İbrahim Hanunu, Kahramanmaraş’ın Fransızlara karşı güç, haysiyet ve izzet dolu mücadelesinde önemli rol oynayan Mıllış Nuri, Amerikalı Malcolm X gibi pek çok önemli şahsiyetin hayat hikâyesi yer alıyor.

Birçok Noktadan Ücretsiz Temin Edilebiliyor

Kültür Spor ve Turizm Dairesi’nden yapılan açıklamada, “Türkçe ve Arapça olarak yayımlanan Müşterek dergisi yeni sayısıyla okuyucularıyla buluştu. Tüm süreçleri Büyükşehir Belediyemiz tarafından koordine edilen Yitiksöz, Evelahir, Müşterek ve Berdücesi dergileri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Şube Müdürlüğü, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi ve Necip Fazıl Kültür Merkezi’nden ücretsiz olarak temin edilebiliyor. Ayrıca okuyucular dergilerin aktüel ve geçmiş sayılarına da e dergi formatıyla https://kahramanmaras.bel.tr/e-dergi ve https://www.marastaedebiyat.com/belediye-yayinlari adresi üzerinden ulaşabiliyor.