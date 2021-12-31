Mütefekkir Üstat Sezai Karakoç Afşin’de Anlatıldı

Ashab-ı Kehf Camisi Külliyesi Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte konuşmacı olarak katılan yazar İsmail Kılıçarslan, Sezai Karakoç ile tanışma hikayesini anlatarak, şairin ilham alınacak önemli düşünce adamlarından biri olduğunu belirtti. Sezai Karakoç’un 21. Yüzyılda yaşayan en önemli fikir ve düşünce insanlarından biri olduğuna değinen Kılıçsarslan, şairin, edebi ve düşünce hayatını "Diriliş Nesli" olarak tanımladığı gençliğin yetişmesine adadığını söyledi. Karakoç'un "Medeniyet" ve "Diriliş" düşüncesinin kurucusu olduğuna işaret Kılıçsarslan, “ Düşünün 60 adet basılı kitabınız var ve bu kitaplarınızdan bazıları 500 bin adet, bazıları 150-200 bin adet satmış. Toplamda kitabınız 6-7 milyon insana ulaşmış. Bu kadar insana ulaşmış bir insanın yoksul bir hayat yaşaması düşünülemez. Fakat seçmiş olduğu hayat yoksulluk. Üstadın dünyayı değiştirme çabasının adı ‘Diriliş’tir.” açıklamasında bulundu. Sezai Karakoç'un fikir dünyasının bugüne ve yarına ışık tutunu belirten Kılıçarslan, şunları söyledi: “Bu fikirde insanlık çeriyle, çöpüyle ölmüştür. Çünkü sadece sahip olma üzerinden, üretme ve tüketme üzerinden bir dünya kurulmuştur. İnsanların şanını, şöhretini belirleyen tek unsur para olarak belirlenen bir dünya oluşmuş ve bu dünya yolun sonuna gelmiştir. Bu dünyayı yeniden diriltmek, dünyadaki Müslümanların üzerine farzdır. Fakat Müslümanların bu dirilişi gerçekleştirmesi için öncelikle kendilerinin dirilmesi gerekmektedir. Benim için Karakoç’un fikirlerinin toplamının özeti bu şekildedir. Dirilişi sağlanmanın birkaç ana şartı olduğunu belirten Karakoç, vahiye uygun bir düşünce biçimi olması gerektiğini ve bu düşünce biçimini bu çağda insanlığın yaşadığı güncel sorunlarla mücadelede kullanıyor olmamız gerektiğini belirtmiştir. Bu düşüncelere sahip olan Sezai Karakoç'un fikir dünyası, bugüne ve gelecek nesillere rehber olma özelliği taşıyor.” Konuşmanın ardından Sezai Karakoç’un eserlerini en çok okuyan öğrencilere hediye verildi. Etkinliğe, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Safi, İlçe Müftüsü Hayrullah Balta, Ashab-ı Kehf Camisi Külliyesi Derneği Başkanı Mehmet Turan, dernek üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.