Mutfak Müzesi Dulkadiroğlu turizminin gözdesi oldu!
Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Mutfak Müzesi’ne yapılan ziyaretleri değerlendirerek, “Mutfak Müzesi, Dulkadiroğlu turizmine yoğun bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Şehrimize gelen yerli ve yabancı turistlerin gözdesi Mutfak Müzesi oldu” dedi.
Kahramanmaraş’ın mutfak kültürünü ön plana çıkarması amacıyla Dulkadiroğlu Belediyesi tarafından hizmete sunulan Mutfak Müzesi, yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu. Yaz tatili dolayısıyla Kahramanmaraş’a gelen yerli ve yabancı turistler, Mutfak Müzesi’ni ziyaret ederek hayranlıklarını dile getirdi. Bu ziyaretleri değerlendiren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Mutfak Müzesi’nin turizme yaptığı katkıdan bahsetti. Kahramanmaraş’ın turizmden hak ettiği payı alamadığına dikkat çeken Başkan Okay, değerlendirmesinde şunları söyledi: “Kahramanmaraş’ın mutfak kültürünü ön plana çıkarmak amacıyla Mutfak Müzesi’ni restore ederek hizmete sunduk. Müze olarak faaliyet gösteren bu alanımıza çok büyük ilgi oldu. Yoğun bir şekilde ziyaretçilerini ağırlayan Mutfak Müzemize gösterilen ilgi bizleri de son derece memnun etmektedir. Kahramanmaraş’a gelen yerli ve yabancı turistler Mutfak Müzesi’ni görmeden gitmiyor. Bu noktada turizmin gelişmesi adına üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.”
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