Kahramanmaraş’a ziyarete gelen misafirlerin uğrak mekanlarından Mutfak Müzesi’nde 12 Şubat yoğunluğu yaşanıyor. Şehrin mutfak kültürünü misafirlerine sergileyen Mutfak Müzesi, ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor. Kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında Kahramanmaraş’a gelen yerli ve yabancı misafirler, Mutfak Müzesi’ne hayran kaldıklarını dile getirdi.

Konuyla ilgili kısa bir değerlendirme yapan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları aktardı: “Dulkadiroğlu Belediyesi olarak ilk restorasyon çalışmamız olan Mutfak Müzesi, Kahramanmaraş’ımızın ziyaretçi bakımından en fazla ziyaret edilen ve ilgi gören mekanı oldu. Özellikle bu günlerde kurtuluş bayramı etkinlikleri kapsamında başka şehirlerden ve ilçelerimizden gele misafirlerin en çok ziyaret ettiği yer oldu. Mutfak Müzemiz Kahramanmaraş’ımızın mutfak kültürüne ışık tutan önemli argümanlara sahiptir. Şehrimize gelen misafirlerin bunu öğrenmesini önemsiyoruz. Malum günümüzde gastronomi turizmi oldukça yaygın. Şehrimizin mutfak kültürü de çok zengin ve çeşitlidir. Bu çeşitliliği ve zenginliği tanıtmak istiyoruz. Bu sebeple Mutfak Müzemizde çok çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Ben şehrimize gelen misafirlere hoş geldiniz diyorum. Mutfak Müzemizin dışında, Bahtiyar Yokuşumuz, Dulkadiroğlu Konağımız, Somut Olmayan Kültürel Miras Müzemiz ve Kahramanmaraş Araştırmalar Konağımızı da mutlaka görmelerini tavsiye ediyorum.”