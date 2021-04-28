Mutlaka sahura kalkmak gerekir! Ramazan ayında en az iki öğün şart
Ramazan ayı, oruç tutanlar için beslenme ve yaşam şeklinin değiştiği bir ay olarak gün yüzüne çıkıyor.
KAHRAMANMARAŞ 28.04.2021, 15:37 28.04.2021, 18:41
Özellikle yeterli ve dengeli beslenmenin sürdürülebilmesi için günün oruç tutulmayan bölümünde en az 2 öğünü tamamlamak ve sahur öğününü atlamamak gerekir.
Sahur öğünü, ağır yemeklerden oluşursa gece metabolizma hızı düştüğü için yemeklerin yağa dönüşme hızı ve kilo alma riskini de artırıyor.
Konu ile ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Diyetisyen Gülşah Yüzbaşıoğlu Kütükçü sahurda tüketilmesi gerekenleri paylaştı.
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