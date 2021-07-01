Mutluluğa “evet” dediler

Çiftler Alkışlar eşliğinde ilk danslarını gerçekleştirdiler.



Çiftin nikâhına Onikişubat belediye başkanı Hanefi Mahçiçek ve KSÜ rektörü Niyazi Can’da katıldı. Çift mutluluğa bir ömür boyu evet dedi.



Çiftin mutluluğu adeta gözlerinde okundu.



Korona tedbirlerin alındığı, mutluluğun salondan taştığı ve dostların bu güzel evliliğe şahitlik ettiği akşamda rüyalar gerçek oldu.



Bu muhteşem düğüne katılanlar ise genç çiftte bir ömür boyu mutluluklar diledi.

Düğüne Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, Gazeteciler ve sevenleri katıldı.