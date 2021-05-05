Mutluluğun Reçetesi ‘Peygamber Efendimiz’

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi "İftar Vakti" programları devam ediyor. Sunuculuğunu Mehmet Yaşar'ın yaptığı programın konuğu KSÜ Öğr. Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ak oldu. Tarihi Köker Konağı’nda gerçekleştirilen program Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda geleneksel Hacivat - Karagöz gölge oyunu izleyici ile buluşturuldu. Gerçekleştirilen programda kadınların hayatımızdaki önemi, peygamber efendimizin güzel ahlakı ve Kur'an'ın hayatımızdaki yeri gibi pek çok konuya değinildi.

O En Müstesna Beşerdir

Prof. Dr. Ahmet Ak, "Peygamber efendimiz de bir beşerdir ancak o en müstesna beşerdir. En sevgili, en güzel insandır peygamber efendimiz. Dünya hayatında sayılan 360 adet güzel ahlak vardır ve peygamber efendimiz tamamına sahip olmuştur. Peygamber efendimizin güzel huyları ile ne kadar huylanır ve ahlakımızı güzelleştirirsek o kadar iyi bir insan ve iyi bir Müslüman oluruz. Peygamber efendimizin sahip olduğu bu 360 güzel ahlaktan bir tanesi de affedici ve merhametli olmasıdır. Bir insanın dünyada başına geleceği bütün kötülükler peygamber efendimizin başına gelmiştir. Ama yine de peygamberliğini en güzel şekilde ifa etmiş ve yerine getirmiştir" ifadelerine yer verdi. Tertip ve Düzen

Peygamber efendimizin güzel ahlakına da vurdu yapan Ahmet Ak, "Allah'u Teâlâ’nın isimlerinden bir tanesi de cemildir. Cemil güzel demektir. Peygamber efendimiz, 'Allah güzeldir, güzeli sever' buyurmuştur. Yani insanın elinden geldiğince kendine çeki düzen vermesi gerekir. Peygamber efendimiz kendi saçına, kıyafetlerinin tertip düzenine dikkat edermiş. Yani peygamber efendimiz tertip düzene önem verirmiş. Ayrıca peygamber efendimiz pozitif düşünmeye de çok önem verirdi. Herkesin kötü baktığı yerde illaki bir güzellik bulur ondan bahsederdi. Yani her zaman bardağın dolu tarafından bakardı. Ayrıca peygamber efendimiz çevresindeki herkese çok kibar şekilde davranmıştır" dedi.

Kur'an-ı Kerim Okuyan Huzur Bulur

Ahmet Ak konuşmasını, "Kur'an-ı Kerim müminler için şifadır. Peygamber efendimiz, 'Kur'an okuyan harf başına 10 sevap alır' buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunu bilerek, anlayarak ve hissederek okuyanlar huzur bulur. Psikologlar dahi ruhsal sıkıntı çekenlere Kur'an okumayı tavsiye etmektedir. Kur'an-ı Kerim'i bilmemek ve okumamak bir Müslüman’a yakışmaz. Peygamber efendimiz, 'Sizin en hayırlınız Kuran'ı Kerim'i öğrenen ve öğreteninizdir' buyurmuştur. Yine Peygamber efendimiz, 'Kim ki birisine Kur'an-ı Kerim'i öğretir ve onunla amel ederse Kur'an ona şefaatçi olur ve onu cennete götürür' buyurmuştur" cümleleriyle noktaladı.