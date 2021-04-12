Müze ve Kütüphaneler dezenfekte edildi
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, pandemiyle mücadele kapsamında kütüphane ve müzelerde dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.
KAHRAMANMARAŞ 12.04.2021, 13:29 12.04.2021, 13:35
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, pandemiyle mücadele kapsamında dezenfeksiyon uygulamalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, şehir genelinde Büyükşehir’e bağlı 25 kütüphanede ve 5 müzede dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi. İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi kapsamında Yeniden Kontrollü Normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte çalışmalar, vatandaşların ortak kullanım alanları başta olmak üzere tüm sosyal ve kamusal alanlarda devam ediyor. Dezenfekte çalışmalarıyla birlikte Covid-19 bulaş seyrinin azaltılması hedefleniyor.
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