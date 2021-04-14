Müzik dünyasında emin adımlarla ilerliyorlar!

O Ses Türkiye performansları ile izleyicilerden tam not alan Yener Bulut - Ümit Durak ikilisi dördüncü Sıngle ' larıyla müzik yolculuklarına devam ediyorlar.

Yener- Ümit ikilisi "45 günde 3 Sıngle" projesiyle sevenleriyle buluşacak.

Başarılı ikili diğer projelerini de Aksu Haberle paylaştı.

Kahramanmaraşlı Yener Bulut ve Vanlı Ümit Durak, sektörde sağlam adımlar atarak yeni şarkılarıyla müzik piyasasında adlarından söz ettiren ikili oldular.