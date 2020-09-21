Nakdi ücret desteği nedir, kimler alabilir?

Coronavirüs salgınıyla birlikte ekonomik alanda birçok ödenek sunulurken bunlardan bir tanesi de ücretsiz izin maaş desteği

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen ödenekten ücretsiz maaş desteği ücretsiz izne ayrılan, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olanlar faydalanabiliyor.

15 Mart sonrası ücretsiz olarak izne çıkarılan ve işsizlik maaşı almaya hak kazanamayan vatandaşlara, günlük 39 lira 24 kuruş (aylık 1170 TL) ücretsiz izin maaş desteği yapılıyor.

İŞKUR Kahramanmaraş İl Müdürü Ali Yüce nakdi ücret desteği hakkında merak edilenleri Aksu Haber’e anlattı.