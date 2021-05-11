Namıkkemal Mahallesi'nde kavga!

Dulkadiroğlu İlçesi Namıkkemal Mahallesi Karamaraş Caddesi üzerinde bulunan iki aile arasında gündüz saatlerinde çocuk meselesi nedeniyle sözlü tartışma yaşandı.

Kavga akşam saatlerinde alevlenirken, kavgaya müdahale eden mahalle bekçilerine mukavemet uygulandı.

Bekçilerin anonsu üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin araya girmesiyle kavga büyümeden önlendi.

Bu arada kavga sırasında 3 kişide yaralandı. Bekçilere mukavemet uygulayan şahıslar ise gözaltına alındı.