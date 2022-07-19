Narlı Mahallesi’nde festival düzenlendi!

Festivalde olası bir sağlık problemine karşı bir ambulans ve sağlık ekibini hazır kıta halinde bulunduran özel megapark hastanesi, vatandaşların sağlıklı bir şekilde şenlik geçirmeleri konusunda yardımcı oldu.

Özel Megapark Hastanesi, festivale katılım sağlayan vatandaşlara tanıtım broşürü dağıtırken maraş dondurması ikramında da bulundu.

Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Özel Megapark Hastanesi Basın Yayın Koordinatörü Özkan Yılmaz, “amacımız halkımıza daha kaliteli ve daha iyi bir hizmet sunmak” diye konuştu.