Narlı-Pazarcık ve Çağlayancerit Karayolunda sıcak asfalt çalışması!

Yapımına başlanan 45 kilometrelik sıcak asfalt çalışmasını Heltaş İnşaat Sorumlusu Murat Şengül ile birlikte yerinde inceleyen Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan bir açıklamalarda bulundu.

Başkan Yılmazcan konuşmasında “Bu hizmetin ilçemize gelmesinde emeği geçen Sayın Bakanımız Mahir Ünal başta olmak üzere İçişleri Komisyonu Başkanımız Celalettin Güvenç'e ve Milletvekillerimize teşekkür ediyorum” diyerek sözlerine şöyle devam etti.