Narlı’da Yollar Büyükşehirle Yenilendi
Büyükşehir Belediyesi, Pazarcık’ın Narlı ile beraber 16 mahallesinin ulaşım sağladığı merkezi arteri Atatürk Caddesi’nde sıcak asfalt çalışmalarını tamamladı.
KAHRAMANMARAŞ 28.12.2021, 08:35
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Pazarcık ilçesinde bir ulaşım yatırımını daha tamamladı. Bir süre önce, ilçe merkezinde 15 Temmuz, Menderes, Şehit Nurettin Ademoğlu, Ahmet Bozdağ ve Memiş Özdağ dâhil olmak üzere 5 mahallede toplam 11 kilometrelik arteri sıcak asfaltla baştan sona yenileyen ekipler, Narlı Mahallesi’ne bağlı Atatürk Caddesi’nde de çalışmalarını tamamladı. Narlı ile beraber bölgedeki toplam 16 mahallenin kullandığı arterdeki çalışmayla birlikte, ulaşım standardı önemli ölçüde yükseltildi.
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